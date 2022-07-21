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ЦРУ допустило применение Китаем силы для установления контроля над Тайванем

Директор ЦРУ Бернс допустил, что Китай может применить силу для контроля над Тайванем
Уильям Бернс

Уильям Бернс. Фото: Al Drago / Reuters

Директор ЦРУ Уильям Бернс допустил, что Китай может применить силу для установления контроля над Тайванем. Его слова передает РИА Новости.

«Вопрос не в том, решат ли они использовать силу, а в том, как и когда они это сделают», — заявил Бернс. Он также предположил, что это может произойти в течение ближайших 10 лет.

По словам директора ЦРУ, решимость Пекина установить контроль над Тайванем не стоит недооценивать. Председатель КНР Си Цзиньпин уверен в возможностях своей армии, добавил он.

Ранее Reuters сообщил, что президент США Джо Байден захотел поговорить по телефону с Си Цзиньпином. По информации агентства, американский лидер намерен провести разговор в ближайшие 10 дней.

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Марина Совина
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