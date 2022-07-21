ЦРУ допустило применение Китаем силы для установления контроля над Тайванем

Директор ЦРУ Бернс допустил, что Китай может применить силу для контроля над Тайванем

Директор ЦРУ Уильям Бернс допустил, что Китай может применить силу для установления контроля над Тайванем. Его слова передает РИА Новости.

«Вопрос не в том, решат ли они использовать силу, а в том, как и когда они это сделают», — заявил Бернс. Он также предположил, что это может произойти в течение ближайших 10 лет.

По словам директора ЦРУ, решимость Пекина установить контроль над Тайванем не стоит недооценивать. Председатель КНР Си Цзиньпин уверен в возможностях своей армии, добавил он.

Ранее Reuters сообщил, что президент США Джо Байден захотел поговорить по телефону с Си Цзиньпином. По информации агентства, американский лидер намерен провести разговор в ближайшие 10 дней.