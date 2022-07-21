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Байден захотел поговорить с Си Цзиньпином

Reuters: президент США Джо Байден захотел поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином
Си Цзиньпин и Джо Байден

Си Цзиньпин и Джо Байден. Фото: The White House / Reuters

Президент США Джо Байден захотел поговорить по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, американский лидер намерен провести разговор в ближайшие 10 дней.

Джо Байден анонсировал разговор с Си Цзиньпином еще в июне. Последний раз лидеры разговаривали по телефону 18 марта. Тогда они обсудили специальную операцию России на Украине. Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях, которые ждут Китай в случае материальной поддержки России.

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Марина Совина
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