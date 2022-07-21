Мужчина обиделся на не оценивших галантность женщин и наставил на них пистолет

New York Post: в США мужчина наставил пистолет на подруг, не оценивших его галантность

В США мужчина обиделся на женщин, которые не оценили его галантность, и начал угрожать им пистолетом. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городе Хамден, штат Коннектикут, в субботу, 16 июля. 25-летний Джошуа Мюррей был возле магазина, когда увидел, что к входу приближаются две женщины. Американец придержал дверь и пропустил их внутрь.

Подруги вошли в магазин и не поблагодарили Мюррея — это вывело его из себя. Он набросился на них с руганью, затем выхватил пистолет и наставил его на обидчиц. После этого мужчина сразу же скрылся, но очевидцы успели вызвать полицию.

Мюррея задержали недалеко от места происшествия. Оказалось, что разрешения на ношение огнестрельного оружия у него нет. Ему предъявлены обвинения в незаконном владении оружием, нарушении общественного порядка и препятствование работе правоохранительных органов. Он выплатил залог в 25 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей) и до суда будет находиться на свободе.

В октябре 2021 года сообщалось, что преступник попытался ограбить один и тот же банк второй раз за сутки. 33-летний Сэмюэль Браун успешно ограбил отделение банка днем, а утром следующего дня попытался сделать это снова.