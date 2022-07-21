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Названа стоимость самого дешевого жилья в элитном районе Дубая

Skolkovo Realty: самый дешевый объект в районе Palm Jumeirah оценили в 15,5 млн руб.

Фото: Shutterstock

Стоимость самого дешевого объекта на искусственных островах Palm Jumeirah в Дубае оценили в 15,5 миллиона рублей по актуальному курсу валют. Данные о недвижимости в элитном районе популярного среди россиян курорта «Ленте.ру» предоставили аналитики риелторской компании Skolkovo Realty.

Наиболее бюджетный апартамент расположен на стволе Palm Jumeirah, на десятом этаже 15-этажного комплекса. Его площадь — 38 квадратных метров.

За самый дорогой объект на острове назвали цену в 3,9 миллиарда рублей. Владельцу жилья достанется пятикомнатный пентхаус площадью 3100 «квадратов».

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Всего в июле 2022 года на островах Palm Jumeirah для покупки доступны около 370 объектов недвижимости. Генеральный директор Skolkovo Realty Борис Борискин отметил, что данный район привлекает россиян с момента начала строительства больше как место для жизни благодаря наличию необходимой инфраструктуры, шикарным пляжам и приватности. «Жилые районы находятся на листьях и включают в себя несколько тысяч особняков городского типа, а также комплексы с резиденциями», — объяснил эксперт.

Покупатели из России и стран СНГ оживили рынок недвижимости в Дубае. В июле компания Mira Estate, специализирующаяся на элитном жилье, зафиксировала 100-процентное увеличение продаж русскоязычным покупателям.

Полина Кислицына
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