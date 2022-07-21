ЕЦБ впервые с 2011 года повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,5 процента годовых с нулевого уровня. Это произошло впервые с 2011 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентная ставка по маржинальной кредитной линии будут увеличены до 0,5 процента, 0,75 процента соответственно с 27 июля. Такое решение ЕЦБ объяснил инфляционными рисками и выразил надежду, что повышение ставки будет способствовать возвращению инфляции к среднесрочному целевому показателю. Еще в ЕЦБ отметили, что на предстоящих заседаниях, возможно, примут решение о дальнейшем повышении ставок.

Курс евро обновил 20-летний минимум к доллару в середине июля, падая ниже паритета. В перспективе полугода курс евро ожидает резкое снижение к доллару — до отметки в 0,9 доллара за евро, предсказывают аналитики, инвесторы и трейдеры.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК), исполнительный орган ЕС, ухудшила прогноз по инфляции и росту экономики региона в 2022-2023 годах из-за конфликта на Украине. Из-за роста цен, ограничивающего спрос, и высокого риска нехватки энергии в зимний период Евросоюз приготовился к увеличению ВВП на 2,6 процента по итогам 2022 года и на 1,4 к концу 2023-го.