Евросоюз приготовился к росту инфляции из-за конфликта на Украине

Bloomberg выяснил, что ЕК ухудшила прогноз по инфляции и росту экономики

Европейская комиссия (ЕК), исполнительный орган ЕС, ухудшила прогноз по инфляции и росту экономики региона в 2022-2023 годах из-за конфликта на Украине. С проектом документа ознакомился Bloomberg — окончательная версия официального прогноза будет опубликована позже 14 июля.

Из-за роста цен, ограничивающего спрос, и высокого риска нехватки энергии в зимний период Евросоюз приготовился к увеличению ВВП на 2,6 процента по итогам 2022 года и на 1,4 к концу 2023-го. Предыдущий прогноз предполагал прост на 2,7 и 2,3 процента соответственно.

Инфляция в ЕС в июне достигла рекордного уровня в 8,6 процента, более чем в четыре раза превышающего целевой показатель ЕЦБ в 2 процента. Теперь ЕК ожидает ускорение роста цен до 7,6 процента в 2022 году и до 4 процентов в следующем (против 6,1 и 2,7 процента соответственно).

По словам журналистов Bloomberg, хотя ВВП региона продолжает расти, некоторые экономисты считают, что рецессия экономики Европы неизбежна, даже если Россия обеспечит стабильные поставки энергоносителей. 13 июля стоимость евро впервые за 20 лет опустилась ниже паритета с долларом, в нижней точке достигнув 0,9999 доллара.