Доллар стал дороже евро впервые с 2002 года

Доллар на международном рынке стал дороже евро — европейская валюта опустилась до минимума с декабря 2002 года, свидетельствуют данные платформы Investing.com.

Днем 13 июля евро в нижней точке достигал 0,9999 доллара. По состоянию на 16.04 по московскому времени курс евро стоит 1,0024 доллара. 12 июля курсы американской и европейской валют сравнялись впервые за 20 лет.

США отчитались о рекордной годовой инфляции с ноября 1981-го — по итогам июня она ускорилась до 9,1 процента против 8,6 процента в мае. При этом рыночные аналитики ожидали повышения лишь до 8,8 процента.

Европейская валюта становится дешевле к американской из-за экономических и геополитических рисков, а также рекордной инфляции. Кроме того, причиной стала неопределенность с поставками газа в ЕС и комплексное повышение цен на европейские товары. Падение евро ниже паритета с долларом в июле предсказывали аналитики Deutsche Bank.

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