Пожарные уехали и позволили сгореть родной деревне

Daily Mirror: британские пожарные уехали на вызов и позволили родной деревне сгореть

Несколько домов в британской деревне Веннингтон, графство Эссекс, сгорели дотла, потому что местные пожарные уехали на другой вызов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Жители Веннингтона подняли тревогу, когда заметили дым на одном из участков во вторник, 19 июля. Пожар начался из-за загоревшейся компостной кучи. Дежурный экипаж местной пожарной станции в это время находился в восьми километрах от деревни. Они не могли приехать в срок и позволили родной деревне сгореть.

Вместо них на вызов в Веннингтон послали пожарных из города Орпингтон графства Кент. Они прибыли через семь минут после сообщения о пожаре, но огонь уже успел распространиться на соседние участки. К тому моменту, когда пожар был потушен, по меньшей мере девять домов были уничтожены.

Жительница Веннингтона Виктория Шафер рассказала, что находилась дома с молодым человеком и его родителями, когда увидела дым: «Дымил компост у соседей. Альфи и его отец Тим пытались потушить огонь с крыши с помощью шланга, но он начал распространяться так быстро, что через несколько минут вышел из-под контроля. Это было ужасно». Девушка добавила, что ее дом и соседний сгорели дотла.

Жители деревни пытались спастись в церкви Святой Марии и Святого Петра, но вскоре им пришлось сбежать и оттуда: огонь подобрался на опасно близкое расстояние. Несмотря на быстрое распространение пламени, местным жителям удалось спастись. О человеческих жертвах не сообщалось.

По данным Daily Mirror, 19 июля был самым жарким днем в истории Великобритании. Из-за аномально высоких температур пожарные получили сотни сообщений о возгораниях сухой травы, которые приводили к более опасным пожарам. В результате этот день стал самым загруженным для лондонской пожарной команды со времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что начальник японской пожарной части пытался отпугнуть ос сигнальной ракетой и устроил крупный пожар. Справиться с огнем мужчине помогли коллеги. Происшествие обошлось без жертв.