Глава пожарной службы решил отпугнуть ос и устроил крупный пожар

Sora News: начальник пожарной части решил отпугнуть ос сигнальной ракетой и устроил пожар

Начальник пожарной части в японском городе Кадзуно, префектура Акито, попытался отпугнуть ос сигнальной ракетой и устроил крупный пожар. Об этом сообщает Sora News.

Глава местной пожарной службы занимался расчисткой земли возле дома родителей, когда на него налетели несколько ос. Насекомые так испугали японца, что он решил немедленно избавиться от них, достал сигнальную шашку и поджег ее в надежде отпугнуть рой. Шашка упала в кучу сухой травы, и она вспыхнула.

Пожарному пришлось вызвать коллег в качестве подкрепления. К моменту, когда три пожарных расчета с одиннадцатью спасателями прибыли на место, площадь пожара достигла 45 квадратных метров. Трава и деревья были охвачены огнем.

На борьбу с огнем ушло около получаса. Происшествие обошлось без пострадавших и серьезного ущерба имуществу. Позже начальник пожарной службы извинился перед общественностью. «Я прошу прощения за то, что устроил пожар, хотя сам перед этим призывал сограждан быть осторожными с огнем», — заявил он.

В соцсетях многие пользователи оценили иронию ситуации. «Это же первые правила безопасности. Он должен уйти в отставку после такого», — написал один из них. «Это как юмористический скетч», — отметил другой. «А что с насекомыми?» — задался вопросом третий.

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