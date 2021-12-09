Мужчина решил выкурить змей, сжег дом за миллион долларов и ничего не добился

Житель американского городка Дикерсон, штат Мэрилэнд, попытался выкурить змей из дома, случайно устроил пожар и сжег здание за миллион долларов дотла. Как сообщает FOX Baltimore, он ничего не добился: часть рептилий выжила.

В конце ноября пожелавший остаться неизвестным мужчина заметил у себя дома змей. Он решил избавиться от них и начал жечь угли в подвале. Но рядом с открытым огнем оказались легковоспламеняющиеся материалы, и вскоре весь дом вспыхнул.

Тушить возгорание прибыли 75 пожарных, однако, когда они приехали, крыша дома уже обрушилась. Поблизости не было гидранта, оказать помощь своевременно не получилось, и дом выгорел дотла. Мужчине не удалось достичь цели: как выяснили расследователи в начале декабря, хотя несколько рептилий погибли в огне, часть из них, предположительно, выжила.

Ущерб от пожара оценивают более чем в миллион долларов. Согласно данным из открытых источников, владелец приобрел дом за 1,8 миллиона долларов. Пожарная инспекция признала произошедшее несчастным случаем.

Ранее сообщалось, что охранник поселка в гайанском регионе Ист-Бербис-Корентайн хотел сжечь змею и развел костер, но в результате полностью уничтожил целое здание. Погибла ли рептилия в результате действий мужчины, неизвестно.