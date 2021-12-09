Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина решил выкурить змей, сжег дом за миллион долларов и ничего не добился

Мужчина попытался выкурить змей из дома и случайно сжег здание дотла

Фото: Pete Piringer / Montgomery County Fire & Rescue Service

Житель американского городка Дикерсон, штат Мэрилэнд, попытался выкурить змей из дома, случайно устроил пожар и сжег здание за миллион долларов дотла. Как сообщает FOX Baltimore, он ничего не добился: часть рептилий выжила.

В конце ноября пожелавший остаться неизвестным мужчина заметил у себя дома змей. Он решил избавиться от них и начал жечь угли в подвале. Но рядом с открытым огнем оказались легковоспламеняющиеся материалы, и вскоре весь дом вспыхнул.

Материалы по теме:
Одержимые огнем. Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
Одержимые огнем.Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
4 июля
Бал сатаны Огонь и любовь к странным костюмам превращали праздники в похороны
Бал сатаныОгонь и любовь к странным костюмам превращали праздники в похороны
9 января

Тушить возгорание прибыли 75 пожарных, однако, когда они приехали, крыша дома уже обрушилась. Поблизости не было гидранта, оказать помощь своевременно не получилось, и дом выгорел дотла. Мужчине не удалось достичь цели: как выяснили расследователи в начале декабря, хотя несколько рептилий погибли в огне, часть из них, предположительно, выжила.

Ущерб от пожара оценивают более чем в миллион долларов. Согласно данным из открытых источников, владелец приобрел дом за 1,8 миллиона долларов. Пожарная инспекция признала произошедшее несчастным случаем.

Ранее сообщалось, что охранник поселка в гайанском регионе Ист-Бербис-Корентайн хотел сжечь змею и развел костер, но в результате полностью уничтожил целое здание. Погибла ли рептилия в результате действий мужчины, неизвестно.

Екатерина Лобанова
Обсудить
Последние новости
Высокопоставленного сотрудника Минобороны задержали в Москве по делу о взятке
Итальянский суд окончательно оправдал украинского неонациста
Мужчина выгнал беременную дочь из дома и объяснился
Танк «Армата» получил новые снаряды
На бывшего российского прокурора завели дело о получении взятки
Мужчина решил выкурить змей, сжег дом за миллион долларов и ничего не добился
Высокопоставленного сотрудника Минобороны отправили под домашний арест
Массовая драка юных российских хоккеистов попала на видео
Старинный дом в центре Петербурга затопило фекалиями
Дайвер нашел на дне пропавших 21 год назад юношу и девушку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter