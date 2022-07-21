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Жители польского Вроцлава выразили недовольство обилием украинских флагов

Wirtualna Polska: поляки выразили недовольство украинскими флагами на транспорте Вроцлава

Фото: Hannah McKay / Reuters

Представители молодежного крыла партии «Конфедерация польской короны» устроили акцию протеста против флагов Украины, размещенных на общественном транспорте города Вроцлав. Об этом пишет Wirtualna Polska.

По заявлению представителей монархической партии, они против превращения Польши в «Укрополию». Они предложили заменить украинские флаги на польские. «Мы хотим, чтобы Польша была польской, а не "радужной", "левой" или "крепостной" под диктовку брюссельских еврократов», — говорится в предложенной активистами петиции.

К протестующим вышел начальник вроцлавского пассажирского автотранспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер. Он заявил, что решение о флагах принял именно он, поскольку «есть две стороны: либо за Россию, либо за Украину».

Ранее обозреватель Mysl Polska Пивар уличила украинских беженцев в желании нажиться на социальных пособиях в Польше. По мнению автора статьи, граждане Польши искренне предложили мигрантам помощь, однако власти ввели в заблуждение местное население, убедив в необходимости поддерживать украинцев.

2 июля жители Варшавы вышли на массовые протесты из-за огромного притока украинских беженцев. Также с первого июля страна перестала платить гражданам за поддержку мигрантов: полякам платили 40 злотых (около 513 рублей) в день за каждого человека, которому граждане страны дали питание и крышу над головой.

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Марина Совина
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