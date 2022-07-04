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Украинские мигранты посчитали Польшу «дойной коровой»

Mysl Polska: мигранты из восточной Украины посчитали Польшу «дойной коровой»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские беженцы решили нажиться на социальных пособиях в Польше. Об этом говорится в материале Агнешка Пивар для Mysl Polska.

По мнению автора статьи, граждане Польши искренне предложили мигрантам помощь, однако власти ввели в заблуждение местное население, убедив в необходимости поддерживать украинцев.

«Между тем польское общество было обмануто. Многие приезжие из-за восточной границы выехали из районов, не охваченных боевыми действиями, и поэтому непосредственной угрозы их жизни не было», — пишет Пивар. По ее словам, переселенцы с Востока Украины посчитали Польшу «дойной коровой», поскольку захотели воспользоваться льготами.

Журналистка также указала, что мигранты злоупотребляют алкоголем, что приносит дискомфорт местным жителям. «Речь идет о многочисленных вмешательствах с изъятием детей у пьяных матерей. Я слышала разные страшные истории», — объяснила она.

По данным издания, с конца февраля по начало июня в страну прибыло более четырех миллионов украинских беженцев.

Ранее жители Варшавы вышли на массовые протесты из-за огромного притока украинских беженцев. Также с первого июля страна перестала платить гражданам за поддержку мигрантов: полякам платили 40 злотых (около 513 рублей) в день за каждого человека, которому граждане страны дали питание и крышу над головой.

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Алевтина Запольская
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