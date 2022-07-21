Samsung предсказала господство складных смартфонов

Samsung заявила, что складные смартфоны станут популярными на рынке

Представители Samsung предсказали, что в ближайшие годы смартфоны со складным дисплеем будут распространены повсеместно. Об этом сообщается на сайте корпорации.

По словам главы мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро, еще три года назад складные смартфоны относили к радикальным гаджетам. «Однако очень быстро стало ясно, что эта новаторская и гибкая конструкция идеально вписывается в современный образ жизни», — отметил топ-менеджер корейской корпорации.

Тэ Мун Ро заявил, что в 2021 году производители складных смартфонов поставили на рынок почти 10 миллионов аппаратов, и предсказал будущее господство подобных моделей. По сравнению с 2020 годом рост составил почти 300 процентов. «Мы приближаемся к тому моменту, когда эти складные устройства получат широкое распространение и займут все большее место на рынке смартфонов в целом», — заключил предприниматель.

В своем заявлении руководитель мобильного подразделения Samsung также анонсировал будущую презентацию складных устройств. По словам предпринимателя, мероприятие, на котором покажут новое поколение Galaxy Fold и Galaxy Flip, состоится 10 августа. Ранее эту дату называли инсайдеры.

В начале лета аналитики DSCC заявили, что устройства Samsung лидировали в топе самых популярных складных аппаратов в первом квартале 2022 года. Самым востребованным оказался девайс Samsung Galaxy Z Flip 3.