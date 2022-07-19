Раскрыта дата презентации смартфонов Samsung

The Verge: Samsung проведет презентацию новых гаджетов 10 августа

Samsung проведет очередную презентацию гаджетов в августе. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты ссылаются на сообщение известного инсайдера Эвана Бласса, который в своем Twitter раскрыл афишу мероприятия. Согласно изображению, мероприятие под название Galaxy Unpacked состоится 10 августа. На эту дату запланирована презентация складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 4 и других устройств. Судя по тизеру, новый флагманский девайс получит форм-фактор раскладушки.

Также источники сообщили, что 10 августа Samsung может представить складной девайс Galaxy Fold 4. Аппарат должен получить два AMOLED-дисплея, производительный процессор нового поколения, тройную камеру.

Кроме того корейская корпорация может представить новое поколение умных часов. Сообщается, что Samsung готовит выход моделей Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro. Журналисты издания отметили, что ранее о запланированной на 10 августа презентации сообщал известный блогер Джон Проссер. По словам автора, устройства должны поступить в продажу 26 августа.

В середине марта специалисты Omdia заявили, что самые популярные складные смартфоны на рынок в 2021 году поставила Samsung. Лидером сегмента оказался Galaxy Z Flip 3, в топ-3 также вошли Galaxy Z Fold 3 и Huawei Mate X2.