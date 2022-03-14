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Назван самый популярный складной смартфон

Samsung Galaxy Z Flip 3 стал самым популярным складным смартфоном по версии Omdia

Фото: Shutterstock

Самый популярные складные смартфоны на рынок в 2021 году поставила Samsung. Об этом сообщает издание Android Authority.

По оценке аналитиков Omdia, в 2021 году производители гаджетов поставили на рынок девять миллионов складных устройств. В годовом исчислении рост составил 309 процентов. Samsung назвали бесспорным лидером сегмента. Самым востребованным девайсом стал Galaxy Z Flip 3, который разошелся тиражом 4,6 миллиона единиц.

В топ-3 также вошли Galaxy Z Fold 3 — 2,5 миллиона штук, Huawei Mate X2 — 500 тысяч единиц. В списке популярных складных телефонов также оказались Samsung Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 2 5G, Huawei Mate X2 4G, Xiaomi Mi Mix Fold, Oppo Find N.

Согласно прогнозу специалистов, в 2022 году китайские производители — Huawei, Xiaomi и другие — в основном сконцентрируются на местном рынке. Из этого следует, что лидерству Samsung на мировом рынке ничего не помешает: «У глобальных потребителей не будет особого выбора, кроме смартфонов корейской компании».

В середине февраля аналитики Canalys заявили, что в 2021 году было продано 8,9 миллионов складных смартфонов. В годовом исчислении данный сегмент рынка вырос на 148 процентов.

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Андрей Ставицкий
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