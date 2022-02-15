Предсказана взрывная популярность складных смартфонов

К 2024 году поставки складных смартфонов превысят 30 миллионов единиц. Об этом сообщается в отчете агентства Canalys.

Специалисты зафиксировали рост сегмента складных устройств в 2021 году. Поставки девайсов данного типа за год оценили в 8,9 миллиона штук, в годовом исчислении рост составил 148 процентов. Для сравнения, общий рынок смартфонов за год вырос всего на 7 процентов.

«Ключевым катализатором для роста поставок складных смартфонов стало активное использование устройств с большим экраном во время пандемии», — отметил аналитик Рунар Бьорховде (Runar Bjørhovde). Также считается, что благодаря новому сегменту производители смартфонов могут дифференцировать поставки гаджетов и привлечь дополнительных потребителей. В этой связи эксперты предсказывают взрывной рост данной категории девайсов в будущем.

Ожидается, что к 2024 году поставки складных аппаратов превысят 30 миллионов штук в год. Также устройства данного типа окажутся дешевле. Если в 2019 году средняя стоимость гаджета (average selling price, ASP) составляла около двух тысяч долларов, то к 2024 году она должна приблизиться к отметке в 1000 долларов.

«Крупные производители смартфонов готовятся конкурировать в категории складных устройств, которые станут жизненно важной частью их высококлассных стратегий и корпоративного брендинга», — подчеркнула аналитик Эмбер Лю (Amber Liu).

В начале февраля в Canalys назвали Xiaomi лидером рынка смартфонов России. Китайская компания получила долю 31 процент, опередив Samsung и Apple.