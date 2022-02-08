Названы самые популярные бренды смартфонов в России

Xiaomi поставила больше всех смартфонов на российский рынок в 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно данным компании Canalys, Xiaomi возглавила рынок смартфонов в России в 2021 году. Доля китайского производителя составила 31 процент, рост за год — 49 процентов. На второй позиции оказалась Samsung, которая получила долю 23 процента. На третьей удержалась Apple с долей 17 процентов. Ниже расположились Realme и Honor.

Xiaomi также назвали самым популярным брендом смартфонов в России по итогам четвертого квартала. Ниже расположились Samsung, Apple, Realme и Honor. Все перечисленные компании продемонстрировали рост, за исключением Apple, доля которой в последние месяцы 2021 года снизилась на пять процентов.

Согласно отчету исследовательской компании IDC, в 2021 году было продано порядка 1,35 миллиарда смартфонов. Лидером сегмента осталась Samsung, которая получила долю 20,1 процента, ниже расположились Apple и Xiaomi.

Ранее специалисты агентства Mozillion назвали самые ожидаемые смартфоны 2022 года. В топ-3 вошли iPhone 14, Samsung Galaxy S22 Ultra и iPhone SE.