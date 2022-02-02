Назван самый ожидаемый смартфон 2022 года

Смартфоны Apple и Samsung вошли в топ самых ожидаемых среди пользователей и журналистов смартфонов, выход которых запланирован на 2022 год. Об этом сообщается в отчете агентства Mozillion.

Аналитики компании провели оценку медиа и соцсетей, чтобы на основе статей в изданиях и публикациях потребителей назвать самый популярный смартфон из тех, которые выйдут в текущем году. Специалисты выявили 50 девайсов. Рейтинг моделей возглавил iPhone 14, который получил 1,1 миллиона упоминаний. «Возможно, неудивительно, что самым ожидаемым телефоном 2022 года является iPhone 14», — отметили эксперты.

В топ-3 также вошли флагман Samsung Galaxy S22 Ultra, который собрал 518 тысяч упоминаний, и бюджетный iPhone SE третьего поколения, получивший 285 тысяч упоминаний. Анонс обоих девайсов ожидается в первой половине года. Также оказалось, что остальные места первой десятки рейтинга распределились между китайскими устройствами — Vivo V23, Xiaomi 12, Oppo Reno 7 и другими смартфонами.

Ранее специалисты исследовательской компании IDC сообщили, что в 2021 году продажи смартфонов выросли на 5,7 процента по сравнению с годом ранее. Всего на рынок было отгружено порядка 1,35 миллиарда девайсов.