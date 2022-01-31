Продажи смартфонов выросли

Поставки смартфонов выросли в 2021 году, несмотря на снижение продаж в четвертом квартале. Об этом сообщается в отчете исследовательской компании IDC.

Аналитики отметили, что в заключительном квартале года поставки телефонов снизились — отрицательный рост сохранился четвертый год подряд. Однако в целом в 2021 году на рынок было отгружено на 5,7 процента аппаратов больше, чем годом ранее. Поставщики отправили порядка 1,35 миллиарда девайсов.

«Нет никаких сомнений в том, что вторая половина 2021 года не оправдала ожиданий: объемы снизились на 4,5 процента по сравнению со второй половиной 2020 года», — заметил вице-президент IDC Райан Рейт (Ryan Reith). При этом некоторые компании провели конец года ударно: так, Apple заняла первое место на рынке с долей 23,4 процента, обогнав Samsung.

В целом по итогам года Samsung сохранила лидирующие позиции, получив долю рынка 20,1 процента. На второй и третьей позициях расположились Apple и Xiaomi, получив по 17,4 и 14,1 процента соответственно. В топ-5 также попали китайские производители Oppo и Vivo. «Проблемы с цепочками поставок и нехватка компонентов начали оказывать существенное влияние на рынок смартфонов, когда мы вступили во вторую половину года, и это продолжается, когда мы вступаем в 2022 год», — подытожил Райан Рейт.

Ранее аналитики компании «AliExpress Россия» рассказали, что девайсы Xiaomi попали в тройку самых популярных смартфонов у россиян в 2021 году. В топ-3 наиболее востребованных устройство вошли Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi 9A и Xiaomi Poco M3.