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Названы самые популярные смартфоны 2021 года

Xiaomi Redmi 9C назвали самым популярным смартфоном на AliExpress в 2021 году

Фото: Shutterstock

Смартфоны Xiaomi вошли в тройку самых популярных смартфонов у россиян. Об этом говорится в пресс-релизе «AliExpress Россия», поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Аналитики компании проанализировали продажи смартфонов от зарубежных и российских продавцов в 2021 году. Самым востребованным устройством назвали Xiaomi Redmi 9C, имеющий 2 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти, и оцененный в 9,4 тысячи рублей. В топ-3 также вошли бюджетные устройства Xiaomi Redmi 9A и Xiaomi Poco M3.

Замыкают первую пятерку Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Poco X3 Pro. В рейтинг «AliExpress Россия» также попали Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Poco X3 NFC, iPhone 11, Xiaomi Redmi Note 10 и Xiaomi Redmi 10.

В сводном топе лидировали телефоны от Xiaomi — разные строчки рейтинга заняли восемь девайсов. Кроме того, в топ включили аппараты Apple и Samsung. Самым доступным устройством среди перечисленных оказался лидер Xiaomi Redmi 9C, самым дорогим — iPhone 11. Гаджет от Apple с 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти можно приобрести за 49,9 тысяч рублей.

Согласно отчету Canalys, самым популярным производителем смартфонов в мире на конец 2021 года оказалась Apple, которая получила долю в 22 процента. В топ-3 также вошли Samsung и Xiaomi.

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Андрей Ставицкий
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