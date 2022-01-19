Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названы самые популярные производители смартфонов

Canalys: iPhone возглавил топ самых популярных смартфонов в конце 2021 года

Фото: Shutterstock

Самым популярным производителем смартфонов в мире на конец 2021 года оказалась Apple. Об этом говорится в отчете агентства Canalys.

Специалисты агентства подвели итоги за четвертый квартал прошедшего года. По его итогам Apple поставила на рынок больше всех смартфонов — ее доля составила 22 процента. Ситуация обусловлена повышенным спросом на iPhone 13 и скидками на телефоны марки Apple в Китае. На второй позиции оказалась Samsung, которая получила долю в 20 процентов.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января

В топ-5 также входят Xiaomi — доля 12 процентов, Oppo — 9 процентов, Vivo — 8 процентов. В конце 2020 года самым востребованным производителем смартфонов также считались Apple, Samsung и Xiaomi, которые получили доли 23, 17 и 12 процентов соответственно.

«Сбои в цепочке поставок больше всего затронули мелких поставщиков», — заметила вице-президент Canalys Николь Пэн (Nicole Peng). По ее словам, проблемы с поставками компонентов для выпуска смартфонов останутся актуальны по крайней мере до середины 2022 года.

«Цепочка поставок Apple начинает восстанавливаться, но компания все же была вынуждена сократить производство в четвертом квартале из-за нехватки ключевых компонентов и не смогла произвести достаточное количество iPhone для удовлетворения спроса», — оценили лидерство американской компании специалисты.

В ноябре аналитики TrendForce заявили, что в 2022 году производство смартфонов вернется к уровню, наблюдавшемуся до пандемии. Ожидается, что производство смартфонов достигнет уровня в 1,39 миллиарда единиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Курс рубля взлетел
Главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» обвинили по двум статьям УК
В Польше побоялись приманки «Газпрома»
США увеличат военную помощь Украине и усилят сотрудничество из-за России
Транзит газа через Украину рекордно рухнул
Пассажиры разобрали машину каршеринга на части ради продажи
Боровшегося с коррупцией в Минобороны россиянина осудили на пять лет
Обвиненный в изнасиловании несовершеннолетней принц Эндрю исчез из соцсетей
В Швейцарии возбудили уголовное дело о копировании данных россиянина Клюшина
Продюсер рассказал о сотнях миллионов рублей «под подушкой» Градского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter