Названы самые популярные производители смартфонов

Самым популярным производителем смартфонов в мире на конец 2021 года оказалась Apple. Об этом говорится в отчете агентства Canalys.

Специалисты агентства подвели итоги за четвертый квартал прошедшего года. По его итогам Apple поставила на рынок больше всех смартфонов — ее доля составила 22 процента. Ситуация обусловлена повышенным спросом на iPhone 13 и скидками на телефоны марки Apple в Китае. На второй позиции оказалась Samsung, которая получила долю в 20 процентов.

В топ-5 также входят Xiaomi — доля 12 процентов, Oppo — 9 процентов, Vivo — 8 процентов. В конце 2020 года самым востребованным производителем смартфонов также считались Apple, Samsung и Xiaomi, которые получили доли 23, 17 и 12 процентов соответственно.

«Сбои в цепочке поставок больше всего затронули мелких поставщиков», — заметила вице-президент Canalys Николь Пэн (Nicole Peng). По ее словам, проблемы с поставками компонентов для выпуска смартфонов останутся актуальны по крайней мере до середины 2022 года.

«Цепочка поставок Apple начинает восстанавливаться, но компания все же была вынуждена сократить производство в четвертом квартале из-за нехватки ключевых компонентов и не смогла произвести достаточное количество iPhone для удовлетворения спроса», — оценили лидерство американской компании специалисты.

В ноябре аналитики TrendForce заявили, что в 2022 году производство смартфонов вернется к уровню, наблюдавшемуся до пандемии. Ожидается, что производство смартфонов достигнет уровня в 1,39 миллиарда единиц.