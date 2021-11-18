Названы сроки восстановления рынка смартфонов от пандемии

Рынок смартфонов вернется к уровню до пандемии в 2022 году

В 2022 году производство смартфонов вернется к уровню, наблюдавшемуся до пандемии. Такие сроки называются в отчете агентства TrendForce.

Аналитики полагают, что смартфоны незаменимы в повседневной жизни людей и являются предметом первой необходимости. В этой связи эксперты заявили, что рынок смартфонов восстановится от последствий пандемии в 2022 году. Как считают специалисты, к следующему году производство смартфонов достигнет уровня 1,39 миллиарда единиц, темпы роста в годовом сопоставлении составят 3,8 процента.

Основными драйверами роста называют большое количество потребителей, которые собираются обновить свое устройство. Также в 2022 году ожидается дополнительный спрос со стороны развивающихся рынков.

В отчете говорится, что в 2022 году конкуренция на рынке будет крайне высока, из-за чего расстановка сил не должна измениться. Лидерами сегмента останутся Samsung, Apple и три китайских бренда — Xiaomi, Oppo и Vivo. Также аналитики считают, что к 2022 году количество смартфонов с поддержкой 5G достигнет 660 миллионов штук. Доля таких устройств в общем объеме поставок составит 47,5 процента.

В мае специалисты аналитической компании Canalys заявили, что производители смартфонов отгрузили на рынок рекордное количество устройств. В первом квартале года было поставлено 347 миллионов смартфонов, что на 27 процентов больше, чем годом ранее.