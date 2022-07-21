Кремль ответил на обвинения в шантаже в сфере газа

Пресс-секретарь Путина Песков отверг обвинение в шантаже и давлении в сфере газа

Ни о каком давление и шантаже в сфере газа со стороны России говорить нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Газпром» выполняет все обязательства, подчеркнул представитель Кремля, отвергнув обвинения в адрес России.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские политики в последние дни упрекают Москву в том, что она использует ситуацию с газом для политического давления. «В своих заявлениях исчерпывающих, сделанных в Тегеране, а также на вчерашнем мероприятии по линии АСИ президент Путин весьма исчерпывающе пояснил, что ни о каком давлении, ни о каком шантаже говорить нельзя», — напомнил Песков об ответе главы государства.