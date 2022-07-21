Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на обвинения в шантаже в сфере газа

Пресс-секретарь Путина Песков отверг обвинение в шантаже и давлении в сфере газа

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Ни о каком давление и шантаже в сфере газа со стороны России говорить нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Газпром» выполняет все обязательства, подчеркнул представитель Кремля, отвергнув обвинения в адрес России.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские политики в последние дни упрекают Москву в том, что она использует ситуацию с газом для политического давления. «В своих заявлениях исчерпывающих, сделанных в Тегеране, а также на вчерашнем мероприятии по линии АСИ президент Путин весьма исчерпывающе пояснил, что ни о каком давлении, ни о каком шантаже говорить нельзя», — напомнил Песков об ответе главы государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России
В «VK Звонках» появилась новая функция
В Сбере сообщили о работе над восстановлением доступа к сервисам банка
В Германии предрекли мировую войну из-за «тайваньских амбиций» Китая
Магазин Levi's открылся в Москве с новым названием
В Кремле поделились ожиданиями от будущего премьера Великобритании
Поля с пшеницей загорелись в Запорожье после ударов РСЗО
В России начались проблемы с углублением дна
В России усомнились в способности Европы заполнить газовые хранилища к зиме
Охваченную огнем свалку в российском городе сняли на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.