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На Украине назвали срок назначения нового генпрокурора

В Раде сообщили, что новый генпрокурор Украины будет назначен в ближайшие 10 дней

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новый генпрокурор Украины будет назначен в ближайшие 10 дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

По словам Арахамии, первой самой важной задачей нового генпрокурора станет назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), как того требует президент Украины Владимир Зеленский.

Он также призвал конкурсную комиссию по избранию руководителя САП завершить все необходимые процедуры за 10 дней.

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Алевтина Запольская
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