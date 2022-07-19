Зеленский уволил Венедиктову с поста генпрокурора

Президент Украины Зеленский подписал указ об увольнении Венедиктовой с поста генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора страны. Об этом говорится на сайте главы государства.

18 июля президент подписал указы об отстранении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Согласно документу, генпрокурора сняли с должности в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения».

Позже Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий Венедиктовой. По словам главы фракции «Слуги народа» Давида Арахамии, экс-генпрокурор «послужит государству» на новом месте.

По словам депутата украинского парламента Алексей Гончаренко, кандидатуру Венедиктовой рассматривают на пост посла Украины в Швейцарии.