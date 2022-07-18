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Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ

Президент Украины Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом со ссылкой на соответствующий указ сообщает ТАСС.

Согласно документу, генпрокурора сняли с должности в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения». Главу СБУ отстранили согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, говорится в указе.

Исполнять обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко. По утверждению местных СМИ, он находится в базе сайта «Миротворец» как «соучастник преступлений против Украины». В частности, его подозревают в фабрикации уголовных дел против заведомо невиновных лиц и превышении служебных полномочий. Также, утверждает сайт, Симоненко принял участие в фальсификации доказательной базы в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Зеленский объяснил отставки фактами госизмены

Как объяснил сам Зеленский, такое решение было принято из-за многочисленных фактов госизмены со стороны сотрудников ведомств. На данный момент открыто 651 уголовное дело по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов. Части подозреваемых уже предъявлено обвинение.

651уголовное дело

открыли на Украине по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов

Украинский лидер подчеркнул, что подобное количество «преступлений против основ национальной безопасности задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям». «Каждый из таких вопросов получит ответ», — добавил Зеленский. В частности, президент подтвердил, что по подозрению в госизмене 16 июля был задержан бывший глава СБУ в Автономной Республике Крым. По словам Зеленского, он уволил этого человека в начале спецоперации. «Как видим, это решение было абсолютно оправданным», — пояснил он.

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Представитель МИД России Мария Захарова уже поиронизировала над увольнением генпрокурора Украины и главы СБУ. По ее словам, «денацификация идет полным ходом».

Слухи об отставке Баканова были и ранее

При этом в июне в офисе президента Украины заявляли, что отправлять в отставку Ивана Баканова не планируют. «Число желающих его отставки больше, чем число журналистов, готовых об этом написать», — сказал тогда представитель офиса.

С начала года это на моей памяти четвертое "увольнение". Баканов занимает, я это называю, "острую должность"

Представитель офиса президента Украины

До этого о планах Зеленского отправить в отставку Баканова сообщило издание Politico. Как рассказали источники, украинский президент хотел пойти на такой шаг из-за непрофессионализма главы СБУ, а также в связи с тем, что некоторые сотрудники ведомства высокого ранга покинули свои посты после начала спецоперации.

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Намерение Зеленского говорит о том, что он хочет переложить с себя ответственность за происходящее, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он счел странным то, что вопросы к профессионализму Баканова, который ранее учился вместе с Зеленским, а впоследствии работал с ним над разными развлекательными проектами, возникли у официального Киева только сейчас.

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Марина Совина
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