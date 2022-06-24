Офис Зеленского прокомментировал сообщения об отставке главы СБУ

Офис Зеленского заявил, что в Киеве не планируют увольнять главу СБУ Баканова

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что лидер страны не планирует отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом сообщает РИА Новости.

«С начала года это на моей памяти четвертое “увольнение“. Баканов занимает, я это называю, “острую должность“. Число желающих его отставки больше, чем число журналистов, готовых об этом написать. Иван Геннадьевич при должности и пока никуда уходить не собирается», — сказал представитель Офиса Зеленского.

До этого о планах Зеленского отправить в отставку Баранова сообщило издание Politico. По информации источников издания, президент хочет пойти на такой шаг из-за непрофессионализма главы СБУ, а также в связи с тем, что некоторые сотрудники СБУ высокого ранга покинули свои посты после начала спецоперации.

По словам депутата Государственной Думы Дмитрия Белика, информация об отставке главы СБУ говорит о том, что Зеленский хочет переложить с себя ответственность за происходящее. «Бьющийся в агонии киевский режим начинает подчищать сидящих в высоких кабинетах. Это не первая отставка в рядах СБУ и не последняя», — констатировал он.