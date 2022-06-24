Стало известно о планах Зеленского отправить в отставку главу СБУ
Politico: Владимир Зеленский планирует отправить в отставку главу СБУ Ивана Баканова
Украинский президент Владимир Зеленский планирует отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом стало известно изданию Politico.
По информации источников издания, Зеленский хочет пойти на такой шаг из-за непрофессионализма Баканова, а также в связи с тем, что некоторые сотрудники СБУ высокого ранга покинули свои посты после начала спецоперации. Этим вопросом также занимается дипломат одной из западных стран, консультировавший Украину по вопросам реформ, необходимых для модернизации службы.