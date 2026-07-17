Вошедшего случайно не в ту дверь россиянина отправили в СИЗО

В Петербурге суд взял под стражу жителя, который проник в холл прокуратуры

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Алексея Баталова по делу о хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, ночью 16 июля фигурант проник в холл прокуратуры Центрального района города и стал угрожать консьержу, после чего разбил окно и выбил дверь в служебном помещении. В тот же день его задержали. Мужчина рассказал в суде, что был пьян и зашел в здание прокуратуры случайно.

Под стражей он пробудет до 15 сентября.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд приговорил главу объединения детективов к 12 годам колонии за госизмену.