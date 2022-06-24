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В Госдуме оценили намерение Зеленского отправить главу СБУ в отставку

Депутат Госдумы Белик оценил намерение Зеленского отправить главу СБУ Баканова в отставку
Иван Баканов

Иван Баканов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова говорит о том, что он хочет переложить с себя ответственность за происходящее. Об этом заявил депутат Государственной Думы Дмитрий Белик, сообщают в пятницу, 24 июня, «Известия».

«Бьющийся в агонии киевский режим начинает подчищать сидящих в высоких кабинетах. Это не первая отставка в рядах СБУ и не последняя», — констатировал он.

По мнению парламентария, странно, что вопросы к профессионализму Баканова, который ранее учился вместе с Зеленским, а впоследствии работал с ним над разными развлекательными проектами, возникли у официального Киева только сейчас.

Ранее о планах украинского президента отправить в отставку главу СБУ сообщило издание Politico. По информации источников издания, Зеленский хочет пойти на такой шаг из-за непрофессионализма Баканова, а также в связи с тем, что некоторые сотрудники СБУ высокого ранга покинули свои посты после начала спецоперации.

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Игорь Дмитров
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