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Захарова поиронизировала над увольнением генпрокурора Украины и главы СБУ

Захарова оценила увольнение генпрокурора Украины и главы СБУ как денацификацию

Фото: МИД России

Представитель МИД России Мария Захарова оценила увольнение генпрокурора Украины и главы СБУ президентом Зеленским. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Денацификация идет полным ходом», — поиронизировала дипломат.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он пояснил, что это решение связано с фактами госизмены со стороны сотрудников ведомств.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию республики, а также помощь Донбассу.

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Марина Совина
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