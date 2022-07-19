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Верховная Рада отстранила от работы генпрокурора Ирину Венедиктову

Отстранение генпрокурора поддержали 264 депутата Верховной Рады Украины

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины прекратила полномочия генпрокурора Ирины Венедиктовой, сообщил в Telegram-канале глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Хочу напомнить всем, что Ирина в нашей команде с первых дней, в офис генерального прокурора мы делегировали ее из Верховной Рады. Поэтому прошу не вестись на слухи, запускаемые из-за кадровых ротаций в исполнительной власти», — подчеркнул он, добавив, что опыт Венедиктовой «послужит государству» на новом месте.

Как уточняет издание «Страна.ua», отстранение от работы генпрокурора поддержали 264 депутата.

18 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального прокурора страны Венедиктовой, а также главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

По словам самой Венедиктовой, ей есть чем гордиться на занимаемой должности, но спорить с решением Верховной Рады и президента она не станет.

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Варвара Кошечкина
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