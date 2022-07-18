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Венедиктова прокомментировала увольнение с поста генпрокурора Украины

Генпрокурор Украины Венедиктова заявила, что не будет оспаривать решение об увольнении

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Уволенная президентом Украины Владимиром Зеленским генпрокурор страны Ирина Венедиктова впервые прокомментировала решение главы государства, заявив, что не планирует его оспаривать. Об этом она написала на своей странице в Facebook (cоцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я была назначена на эту должность уже будучи ответственным и морально зрелым человеком, а за последние два года я всерьез повзрослела», — написала Венедиктова.

По ее словам, как только процесс урегулирования ситуации с ее увольнением с поста завершится, она даст исчерпывающий комментарий по этому поводу. Пока же она отметила, что ей есть чем гордиться на занимаемой должности, но спорить с решением Верховной Рады и президента она не станет.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального прокурора страны Венедиктовой, а также главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Генпрокурора сняли с должности в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения».

Исполнять обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко. Как сообщают местные СМИ, он находится в базе сайта «Миротворец» как «соучастник преступлений против Украины».

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Алевтина Запольская
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