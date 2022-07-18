Венедиктова прокомментировала увольнение с поста генпрокурора Украины

Генпрокурор Украины Венедиктова заявила, что не будет оспаривать решение об увольнении

Уволенная президентом Украины Владимиром Зеленским генпрокурор страны Ирина Венедиктова впервые прокомментировала решение главы государства, заявив, что не планирует его оспаривать. Об этом она написала на своей странице в Facebook (cоцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я была назначена на эту должность уже будучи ответственным и морально зрелым человеком, а за последние два года я всерьез повзрослела», — написала Венедиктова.

По ее словам, как только процесс урегулирования ситуации с ее увольнением с поста завершится, она даст исчерпывающий комментарий по этому поводу. Пока же она отметила, что ей есть чем гордиться на занимаемой должности, но спорить с решением Верховной Рады и президента она не станет.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального прокурора страны Венедиктовой, а также главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Генпрокурора сняли с должности в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения».

Исполнять обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко. Как сообщают местные СМИ, он находится в базе сайта «Миротворец» как «соучастник преступлений против Украины».