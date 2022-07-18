Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

И.о. генпрокурора Украины обнаружили на «Миротворце»

Зеленский назначил и.о. генпрокурора Украины, находящегося в базе «Миротворца»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Владимир Зеленский назначил исполняющего обязанности генерального прокурора. Об этом говорится в соответствующем указе, размещенном на сайте президента Украины, им стал Алексей Симоненко.

При этом, по утверждению местных СМИ, Симоненко находится в базе сайта «Миротворец» как «соучастник преступлений против Украины». В частности, его подозревают в фабрикации уголовных дел против заведомо невиновных лиц и превышении служебных полномочий. Также, утверждает сайт, Симоненко принял участие в фальсификации доказательной базы в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Зеленский объяснил отставки генпрокурора страны Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников ведомств. На данный момент открыто уже 651 уголовное дело по статьям о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников правоохранительных органов, части из них предъявлено обвинение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ
Глава МИД России обвинил Германию и Францию в «убийстве» минских соглашений
«Динамо» нашло способ удержать легионеров
Лавров заявил о незавидной участи Украины и Молдавии
Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20
Архитектор назвал причину «трепанации черепа» князя Пожарского
Лавров заподозрил инструкторов НАТО в руководстве над украинскими военными
Грузия перестанет обеспечивать бесплатным жильем украинских беженцев
И.о. генпрокурора Украины обнаружили на «Миротворце»
Полиция отпустила Овсянникову
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.