В Киеве рассказали о предполагаемой новой должности экс-генпрокурора
В Раде сообщили, что экс-генпрокурора Венедиктову могут назначить послом в Швейцарии
Экс-генпрокурора Украины Ирину Венедиктову могут назначить послом страны в Швейцарии. О новой предполагаемой должности уволенной чиновницы в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
Как сообщил нардеп, кандидатура Венедиктовой пока находится на рассмотрении у киевского руководства.
18 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой, а также главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. 19 июля Верховная Рада прекратила полномочия генпрокурора.
В ответ на новость об увольнении Венедиктова завила, что не планирует оспаривать решение президента.