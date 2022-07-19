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В Киеве рассказали о предполагаемой новой должности экс-генпрокурора

В Раде сообщили, что экс-генпрокурора Венедиктову могут назначить послом в Швейцарии
Ирина Венедиктова

Ирина Венедиктова. Фото: Yevhen Kotenko / ukrinform / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Экс-генпрокурора Украины Ирину Венедиктову могут назначить послом страны в Швейцарии. О новой предполагаемой должности уволенной чиновницы в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Как сообщил нардеп, кандидатура Венедиктовой пока находится на рассмотрении у киевского руководства.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой, а также главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. 19 июля Верховная Рада прекратила полномочия генпрокурора.

В ответ на новость об увольнении Венедиктова завила, что не планирует оспаривать решение президента.

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Алевтина Запольская
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