Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Немцы стали реже принимать душ ради экономии воды

INSA: больше половины жителей Германии сократили частоту и длительность принятия душа

Фото: Toby Melville / Reuters

По результатам опроса INSA больше половины немцев стали реже и поспешнее мыться. Об этом пишет газета Bild.

Решение о нечастом и непродолжительном мытье в целях экономии воды приняли 62 процента жителей Германии. По мнению автора статьи, такое поведение спровоцировано призывами светофорной коалиции к бережливому расходу ресурсов. Особенно пересмотрели свое отношение к мытью избиратели зеленой партии, которая активно выступает за экологичный подход. 33 процента сторонников «зелёных» теперь успевают принять душ за более короткий срок.

«А вот избиратели "Левых" и "Альтернативы для Германии" ведут себя ужасно: лишь немногие из них решили мыться за более короткое время», — жалуется автор материала, добавляя, что только около 28-29 процентов из них стали распоряжаться водой более экономно.

Почти каждый второй житель Германии принял меры, чтобы обойтись без русского газа в зимний период, и вместе с тем 44 процента немцев собираются принять участие в демонстрациях против завышенных цен на энергию.

Ранее сообщалось об опасениях правительства ФРГ относительно дефицита газа, который может привести к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны грядущей зимой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Директор ЦРУ посчитал Путина слишком здоровым
В России заявили об отказе поставлять нефть на рынки себе в убыток
В США заявили о намерении признать действия России на Украине «геноцидом»
Талибы сочли необоснованным отчет Миссии ООН о правах человека в Афганистане
В Подмосковье страус сбежал от хозяина в лес за черникой
Объяснена загадка отсутствия иммунного ответа на пищу
Вымершее морское беспозвоночное назвали в честь Зеленского
В Кремле прокомментировали возможность диалога между Россией и Украиной
Россиянам разъяснили правила продажи ипотечной квартиры
Вдова нашла способ отомстить коллеге покойного мужа за пикантные фото
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.