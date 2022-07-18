В Германии допустили введение ЧС зимой из-за дефицита газа

Bild: власти Германии допустили введение ЧС зимой в отдельных регионах из-за дефицита газа

Правительство ФРГ допускает, что дефицит газа грядущей зимой может привести к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, федеральный министр по особым поручениям и руководитель Федеральной канцелярии Вольфганг Шмидт созвал тайную встречу с участием глав земельных администраций, главной темой которой стал газовый кризис. Ожидается, что цены на газ вырастут в два или три раза. По мнению правительства, даже если ЧС не коснется всей территории страны, то она может затронуть отдельные федеральные земли.

Власти ФРГ полагают, что Россия сократит поставки по «Северному потоку» после техобслуживания, отмечается в материале. В связи с этим Берлин опасается, что проблема с газом в Германии сохранится до 2024 года.

Ранее издание Forbes предупредило, что Германию ждут суровые последствия в случае, если газопровод «Северный поток» не будет запущен после остановки на плановое обслуживание. В настоящий момент «Северный поток» не работает из-за планового техобслуживания. Ремонт продлится до 21 июля.

«Газпром» сократил поставки по газопроводу «Северный поток» со 167 до 67 миллионов кубометров из-за проблем с двумя турбинами Siemens. Одна из них находилась на ремонте в Канаде, а вторая остается в России в непригодном к эксплуатации состоянии. 17 июля отремонтированная турбина для газопровода «Северный поток» была отправлена из Канады в Германию. После этого еще пять-семь дней машина будет добираться в Россию.