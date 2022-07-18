В США заявили о суровых последствиях для Германии из-за «Северного потока»

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Forbes: Германию ждут суровые последствия, если «Северный поток» не будет запущен

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Германию ждут суровые последствия в случае, если газопровод «Северный поток» не будет запущен после остановки на плановое обслуживание. Об этом говорится в статье Forbes.

Как отмечает издание, основной удар придется на промышленный сектор вследствие нормирования потребления электричества. Это повлечет за собой сокращения рабочих мест и ограничения производства. После этого начнется дефицит товаров производства, а он, в свою очередь, окажет давление на глобальную цепочку поставок. Подорожание энергии и увеличение конечной цены товаров усилит инфляционное давление, которое в настоящее время подрывает мировую экономику, говорится в статье.

15 июля Министерство экономики Германии выразило надежду, что компания Siemens понимает важность задерживавшейся в Канаде турбины для работы газопровода «Северный поток» и надеется на скорейший запуск оборудования. При этом, по оценкам ведомства, о других турбинах переговоры пока не идут.

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Марина Совина
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