В Германии понадеялись на скорейший запуск оборудования на «Северном потоке»

Минэкономики ФРГ заявило, что надеется на скорейший запуск турбины на «Северном потоке»

Германия рассчитывает, что компания Siemens понимает важность задерживавшейся в Канаде турбины для работы газопровода «Северный поток» и надеется на скорейший запуск оборудования. Об этом заявили в министерстве экономики ФРГ, слова цитирует Reuters.

При этом, по оценкам ведомства, о других турбинах переговоры пока не идут. Агрегаты Siemens, которые необходимы для работы газопровода «Газпрома», ранее оказались под санкциями Канады, оборудование не возвращалось из ремонта в Монреале.

В середине июня российская компания, ссылаясь на возникшие из-за невозврата проблемы, сократила прокачку газа в Европу. 13 июля канадские СМИ сообщили, что страна согласилась сделать исключения из санкций в отношении России на срок в два года, что позволит обслуживать оборудование Siemens для газопровода «Северный поток».

По их данным, одна из турбин уже отправлена в Европу. В «Газпроме» однако заявили, что не располагают документами, которые позволили бы вывезти оборудование Siemens. В таких обстоятельствах компания отказывается прогнозировать дальнейшее развитие событий, указали там.