«Газпром» отказался прогнозировать ситуацию с поставками газа в Европу

«Газпром» заявил, что не располагает документами о вывозе из Канады оборудования Siemens

«Газпром» не располагает документами, которые позволили бы вывезти из Канады оборудование Siemens, необходимое для работы газопровода «Северный поток», ведущего в Европу. В таких обстоятельствах компания отказывается прогнозировать дальнейшее развитие событий, следует из ее заявления.

«В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС "Портовая", которая является критически важным объектом для газопровода "Северный поток"», — сказано в сообщении.

О том, что необходимый газотурбинный двигатель, находившийся в ремонте, уже отправлен из Канады в Европу, ранее сообщили СМИ. По данным канадских журналистов, власти страны согласились на исключения из санкций в отношении России на срок в два года, что позволит обслуживать оборудование Siemens для газопровода «Северный поток».

О проблемах с возвратом оборудования из ремонта на канадском предприятии «Газпром» сообщил в середине июня. Российская компания тогда заявила, что в результате по техническим причинам вынуждена сократить объемы прокачки по «Северному потоку». Позже Канада подтвердила, что отремонтированную турбину вернут.