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Мощный пожар на стройке в Ленобласти показали на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар в строящемся доме в поселке Бугры Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области загорелась крыша строящегося здания. Видео очевидцев с места в четверг, 21 июля, публикует Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел в поселке Бугры. Уточняется, что на опубликованных кадрах горит крыша строящейся многоэтажки в жилом комплексе «Энфилд», который по плану должны сдать в 2023-м году. На записи видно густой столб черного дыма.

11 июля на улице Спиридоновка в центре Москвы загорелся девятиэтажный дом, в котором жил маршал Советского Союза Георгий Жуков. Мощный пожар местные жители сняли на видео.

Позже сообщалось, что квартира в центре столицы, в которой произошел пожар, принадлежит дочери бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Евгения Куликова
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