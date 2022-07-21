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В Минобороны рассказали о разграблении домов солдатами ВСУ в российской форме

Минобороны РФ: солдаты ВСУ в российской военной форме грабили частные дома в Славянске

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Славянске солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, сообщается на сайте Минобороны РФ.

По словам Мизинцева, украинские военные, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, «демонстративно грабили и применяли физическое насилие к мирным жителям». В то же время, подчеркнул он, украинские специалисты информационно-психологических операций фотографировали и снимали на видео «акты мародерства», якобы совершенные российскими солдатами.

Мизинцев предупредил, что украинская сторона намерена планирует широко распространить эту информацию в местных и западных СМИ.

Ранее сообщалось, что украинские войска готовят провокации и постановки для выявления «коллаборантов» в Славянске. Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал, что в населенном пункте были замечены группы военных ВСУ, переодетых в форму российской армии.

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Марина Совина
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