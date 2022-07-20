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В ЛНР сообщили о готовящихся украинских провокациях в Славянске

Посол ЛНР в России Мирошник заявил о готовящихся украинских провокациях в Славянске

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украинские военные готовят провокации и постановки для выявления «коллаборантов» в Славянске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

По словам Мирошника, в городе были замечены группы украинских военных, одетых в российскую военную форму с георгиевскими лентами. «Вояки разгуливают по городу, чувствуют себя вольготно, позируют перед местными жителями. В Славянске союзных войск пока нет, и подходить к таким ряженым просто опасно», — заявил он.

Не исключено, считает посол, что военные будут устраивать постановочные съемки с обстрелами городских районов, уничтожением зданий из якобы российской техники, а также начнут «кошмарить местное население». «В Лисичанске этот опыт был в полном объеме», — отметил Мирошник.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные обстреляли центральный рынок в Славянске, чтобы обвинить в этом российскую армию. Он отметил, что через несколько минут на место обстрела прибыли репортеры.

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Алевтина Запольская
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