Умер автор комиксов о Бэтмене Алан Грант

Автор комиксов о Бэтмене Алан Грант умер в возрасте 73 лет

Умер шотландский писатель, автор комиксов о супергерое Бэтмене Алан Грант. Об этом его жена Сью сообщила в Facebook (cоцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«У меня нет слов. Алан умер сегодня утром», — написала она.

Супруга Гранта не привела других подробностей случившегося. Он скончался в возрасте 73 лет.

Алан Грант родился 7 февраля 1949 года в Бристоле. В 1967 году он начал работать редактором в компании D.C. Thomson, а позднее начал сотрудничать с другим редактором Джоном Вагнером и помог ему в создании комикса о Маугли.

Наибольшую известность автору принесли комиксы о Бэтмене, которыми он занимался с конца 1980-х до начала 2000-х годов. Также Грант был автором комиксов о Судье Дредде. В 1992 году его удостоили премии Inkpot Awardruen за достижения в индустрии.

7 июля сообщалось, что писатель и иллюстратор Кадзуки Такахаси найден мертвым на побережье в городе Наго на острове Окинава. Автор манги «Югио!» был одет в снаряжение для подводного плавания. Его заметил гражданин, проплывающий мимо берега на судне.