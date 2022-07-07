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Автор манги «Югио!» Кадзуки Такахаси найден мертвым в Японии

Японский писатель Кадзуки Такахаси найден мертвым на побережье в городе Наго
Кадзуки Такахаси

Кадзуки Такахаси. Фото: Public Domain / Wikimedia

Писатель и иллюстратор Кадзуки Такахаси найден мертвым на побережье в городе Наго на острове Окинава, Япония. Об этом сообщается на сайте японской телерадиокомпании NHK.

59-летний писатель был одет в снаряжение для подводного плавания. Его заметил гражданин, проплывающий мимо берега на судне. По факту смерти Такахаси проводится расследование. В 12 километрах от места, где было найдено тело писателя, правоохранители обнаружили арендованный им автомобиль. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле погибшего нет.

Кадзуки Такахаси родился в 1963 году в Токио. Свою карьеру в качестве автора аниме он начал в 1982 году. Особую популярность ему принесло создание манги «Югио!», рассказывающей о школьнике Юги Муто, который разгадал «Тысячелетнюю головоломку» и соединился с душой фараона. В 2015 году писатель был удостоен награды Inkpot Award на фестивале Comic-Con International в Сан-Диего за свой вклад в комиксы.

Ранее стало известно о смерти одного из основателей группы Nazareth гитариста Мэнни Чарлтона.

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Дениза Мацаева
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