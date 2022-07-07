Умер один из основателей группы Nazareth гитарист Мэнни Чарлтон

Гитарист группы Nazareth Мэнни Чарлтон умер в возрасте 80 лет

Скончался гитарист, автор песен и один из основателей шотландской рок-группы Nazareth Мэнни Чарлтон. Об этом сообщает Deadline.

Чарлтон умер в возрасте 80 лет. Подробности произошедшего не приводятся.

Внук исполнителя Джейми Чарлтон опубликовал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) короткое сообщение: «Покойся с миром, дедушка».

Чарлтон родился в 1941 году в городе Ла-Линеа, Испания. Группу Nazareth он основал в 1968 году с вокалистом Дэном Маккафферти, басистом Питом Эгнью и барабанщиком Дэрелом Свитом. Музыкант также продюсировал ранние демозаписи группы Guns N' Roses. После того как гитарист покинул Nazareth в 1990 году, он основал новый коллектив The Manny Charlton Band, с которым записал два диска. Группа распалась в 2003 году. Позднее Чарлтон выпустил несколько сольных альбомов.

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