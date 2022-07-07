Умер народный артист России Михаил Каплан

Народный артист России Михаил Каплан умер в возрасте 89 лет

Ушел из жизни народный артист России Михаил Каплан. Об этом сообщается на официальном сайте Пензенского областного драматического театра.

Каплан умер в результате тяжелой болезни. Ему было 89 лет. «Он совсем немного не дожил до своего 90-летия, которое должны были отмечать 29 августа», — сказано в сообщении.

Последние годы артист проживал и лечился в Израиле.

Каплан родился в 1932 году в селе Светиловичи Гомельской области Белорусской ССР. Окончил Ленинградский государственный театральный институт имени А. Н. Островского. В 1971 году артист вышел на сцену Пензенского драматического театра и играл там более 40 лет. За это время ему удалось исполнить около 70 ролей. Актер также выступал в театрах Ставрополя, Петрозаводска и Читы.

Каплан особо известен по таким театральным ролям, как Новосельцев в «Сослуживцах» Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского, Счастливцев в «Лесе» Александра Островского, Бегемот в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова и Фирс в «Вишневом саде» Антона Чехова.

Ранее стало известно о смерти российского барда Леонида Сергеева.