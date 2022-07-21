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ЦРУ назвала Путина слишком здоровым

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин «слишком здоров».

Graeme Jennings / Reuters

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин «слишком здоров». Об этом он рассказал в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института в Колорадо.

Руководитель спецслужбы отметил, что в мире множество слухов о здоровье российского лидера, однако все они не соответствуют истине. Бернс добавил, что его высказывание является «неформальной оценкой разведки США».

20 июля президент США Джо Байден заявил, что у него обнаружили онкологическое заболевание. Он объяснил, что в детстве жил в штате Делавэр в окружении нефтеперерабатывающих заводов. «Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак», — сказал он, добавив, что в этом штате был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране.

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Марина Совина
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