ЦРУ назвала Путина слишком здоровым

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин «слишком здоров».

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент России Владимир Путин «слишком здоров». Об этом он рассказал в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института в Колорадо.

Руководитель спецслужбы отметил, что в мире множество слухов о здоровье российского лидера, однако все они не соответствуют истине. Бернс добавил, что его высказывание является «неформальной оценкой разведки США».

20 июля президент США Джо Байден заявил, что у него обнаружили онкологическое заболевание. Он объяснил, что в детстве жил в штате Делавэр в окружении нефтеперерабатывающих заводов. «Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак», — сказал он, добавив, что в этом штате был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране.