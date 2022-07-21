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Пентагон рассмотрит создание до 26 новых артдивизионов с РСЗО HIMARS

Пентагон рассмотрит покупку до 480 РСЗО HIMARS для нужд армии и морской пехоты

Фото: Ian Sandall / globallookpress.com

Пентагон в ближайшее время рассмотрит возможность покупки от 120 до 480 единиц реактивных системы залпового огня РСЗО HIMARS, которых хватит для создания до 26 новых реактивных артдивизионов для нужд армии и Корпуса морской пехоты. Об этом говорится на официальном сайте для государственных закупок.

Отмечается, что в список закупок будут включены все существующие модификации ракетных боеприпасов различной дальности для этих РСЗО. На данный момент в армии США на вооружении стоят около 360 установок HIMARS.

20 июля шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре РСЗО HIMARS. По словам Остина, украинская сторона эффективно использует реактивные системы, которые «сильно изменили ситуацию на поле боя». Также в новый пакет помощи от США, который будет представлен в скором времени, войдут боеприпасы для РСЗО и артиллерии. Таким образом, в конечно итоге в распоряжении ВСУ окажется до 20 таких установок.

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Дмитрий Сотак
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