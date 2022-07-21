Терапевт перечислила повышающие уровень холестерина в крови продукты

Врач Ярцева: жирное мясо может повысить холестерин, а полусырой стейк его нормализует

Жирное мясо может повысить уровень холестерина в крови, а употребление в пищу полусырого стейка его снижает, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева. Повышающие уровень холестерина в крови продукты она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Ярцева рассказала, что холестерин в организме вырабатывается самостоятельно, вне зависимости от того, употребляет ли человек пищу, которая повышает уровень этого вещества, но некоторые продукты могут повысить его уровень. Это, по ее словам, продукты животного происхождения, субпродукты, полуфабрикаты, жирное мясо (свинина, баранина), а также быстрые углеводы: сахар, чипсы, сладости, выпечка.

Повышает уровень холестерина и сочетание жиров и быстрых углеводов, продолжила врач. Вместе с тем, добавила она, нормализовать уровень холестерина в крови поможет употребление полусырого нежирного мяса. «Полусырой стейк и салат из овощей — наиболее удачная комбинация для сохранения уровня холестерина в норме», — заключила Ярцева.

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